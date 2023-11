Addetto alla logistica, al banco e panettiere

Azienda del settore alimentare di Campofilone ricerca impiegato addetto alla gestione amministrativa della logistica, di età tra i 23 e i 28 anni, con laurea in economia e ingegneria gestionale. La proposta di contratto è a tempo determinato ed orario tempo pieno. Inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 48191, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Forno di Rapagnano ricerca panettierepasticcere, con patenti b, c, d. La proposta di contratto è a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Lavoro in orario festivo. Inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 476388, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Vab Sas di Basilio Basili di Grottazzolina ricerca addettoa in macelleriaaddettoa al banco (mansioni anche in sala e cassa), preferibilmente con esperienza, automunitoa, domicilio in zona di Grottazzolina e dintorni. La proposta di contratto è a tempo determinato ed a tempo pieno. Contatti: tel. 0734631372 - 3486024360. In tutti questi casi il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo.