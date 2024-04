Addetto alle prenotazioni in agenzia di viaggio

Agenzia Maby srl - Vela azzurra di Porto San Giorgio ricerca addetto all’ufficio prenotazioni in agenzia di viaggio per booking prenotazione voli e hotel. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. L’agenzia intende ospitare il candidato tramite l’iniziativa borsa lavoro, il link al bando è il seguente: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946. La prossima finestra per presentare domanda va dal 01/09/2024 al 31/10/2024. Per altre informazioni rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo. E’ possibile inviare una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it o contattare i numeri telefonici 0734/212656 - 0734/2126. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae a: info@velazzurra.it.