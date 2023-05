Addetto allo stampaggio per la Onfa srl di Altidona

Onfa srl, di Altidona (Fermo), che si occupa di stampi e meccanica di precisione, stampaggio materiale plastico e articoli pirotecnici, ricerca personale. Nel dettaglio ricerca operaio addetto allo stampaggio, presse ad iniezione, lavori manuali. E’ richiesta una esperienza minima nel settore. L’annuncio di lavoro è rivolto a persone di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Quello proposto è un contratto a tempo determinato ed a tempo pieno su turni. Chi fosse interessato potrà contattare direttamente l’azienda, telefonicamente allo 0734932365, o inviando una email a [email protected] Per questo annuncio di lavoro il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo che potrà sottoporre all’azienda la candidatura e fornire a chi è interessato anche maggiori informazioni sull’incarico. I contatti del centro per l’impiego di Fermo sono quelli riportati di seguito. Email: [email protected]

Pec: [email protected]

Telefono: 0734254756 - 0734254770.