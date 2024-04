Addetto paghe e contributi a tempo indeterminato

Studio professionale di Porto Sant’Elpidio ricerca addetto paghe e contributi. Chi accederà a questa occupazione si occuperà della redazione delle buste paga, dell’invio dei contributi mensili, 770 cu, gestione del personale in forza, adempimenti mensili e annuali. I requisiti richiesti: età tra i 18 e i 60 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo inderterminato (o di apprendistato) ed orario tempo pieno. Chi fosse interessato dovrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 48383, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Sempre al centro per l’impiego di Fermo occorrerà rivolgersi per avere maggiori informazioni su questo impiego. Il centro per l’impiego di Fermo risponde ai numeri telefonici 0734/212656 e 0734/212670.