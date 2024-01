Addio a Luca Galieni: aveva 98 anni. Lutto per il padre del presidente della Croce Verde. Questa mattina l’ultimo saluto per i funerali

È scomparso a 98 anni Luca Galieni, padre del presidente della Croce Verde di San Benedetto, Maurizio. Nato a Ripatransone da una famiglia di contadini che contava quattro fratelli e una sorella, Luca Galieni ha sempre lavorato per la famiglia ed era molto ben voluto dalle persone che lo conoscevano. Già da giovanissimo aveva aiutato nei campi i suoi genitori. A 22 anni aveva sposato Caterina, sua vicina di casa, ed erano andati a vivere a Grottammare, dove lavorava, nella ferriera, vicino al cimitero del paese. Durante il lavoro si ferì ad una gamba: una volta ristabilito la ditta fallì e lui fu costretto ad andare a lavorare a Ravenna, località che raggiungeva la domenica sera con il motorino, per stare la mattina sul posto di lavoro e poi ripartire il venerdì sera per tornare a casa. Una vita di grande sacrificio portata avanti per circa 5 anni, che appena possibile portò alla decisione di Luca e Caterina di cambiare mestiere, facendo prima lo stradino, poi il muratore, fino alla pensione. Padre di Maria Pia, Maurizio e Cinzia dunque, si è sempre sacrificato per la famiglia che oggi lo piange, insieme ai nipoti, alla sorella Maria, e agli altri cari. Il funerale sarà celebrato oggi alle 9, nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare.

Stefania Mezzina