Addio ad Alberto ’Caponella’: aveva 59 anni

Se n’è andato a soli 59 anni Roberto Capponi, molto conosciuto in città grande tifoso dell’Ascoli e volto storico di Campo Parignano. Da tutti conosciuto come "Caponella" da ragazzo aveva giocato a calcio con eccellenti risultati, un grande talento purtroppo non assistito dalla fortuna. Da giovane tifoso era entrato subito a far parte degli ultras del Settembre Bianconero ed era sempre presente sia al Del Duca che in trasferta. Sono stati tanti i messaggi sui social che hanno ricordato le sue gesta in gioventù, dalle partitelle di calcio in piazza Diaz a quelle del campetto di Santa Chiara, quello a bordo fiume dove sono cresciuti i talenti dei vari Peppe Iachini, Peppe Carillo e Rossano Tarli. Roberto era sposato da anni con Svetlana ed era padre amorevole di due figlie Veronica e Asia. Un uomo buono dal cuore d’oro segnato purtroppo da una vita complicata.La notizia della sua scomparsa ha fatto precipitare nel dolore e nella tristezza la mamma Maria Luisa, i fratelli Giancarlo e Guido, le nuore Franca e Carla, la suocera Lidia, i nipoti Eleonora,Silvia, Giorgio e Flavia insieme ai parenti tutti. La cerimonia funebre verrà celebrata questo pomeriggio nella chiesa di San Pietro e Paolo a Campo Parignano alle ore 15 con il feretro che partirà dall’obitorio dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli qualche minuto prima della Santa Messa. Alla famiglia di Roberto Capponi giungono le condoglianze degli amici,degli ultras del Settembre Bianconero e naturalmente quelli della redazione il Resto del Carlino.

Valerio Rosa