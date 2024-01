Addio al dottor Nicola Ricci

Nella notte fra lunedì e martedì è venuto a mancare il dottor Nicola Ricci, ortopedico sambenedettese, che aveva lavorato nella città di Pesaro. Da ragazzo aveva indossato la maglia rossoblù per la categoria De Martino, come attaccante. Aveva 73 anni. Divenuto medico ortopedico aveva collaborato come sanitario con la Sambenedettese prima squadra e con il settore giovanile. Nicola ha lasciato la moglie Danila, la figlia Stefania, i nipoti Nicolò e Matteo, i fratelli, la sorella e i cognati. I funerali si terranno domani, primo febbraio, nella Chiesa dei padri Sacramentini a San Benedetto alle 10. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Nucci, in zona Ponterotto. Nicola Ricci in passato aveva avuto una ischemia cerebrale che l’aveva minato in modo serio. Il decesso, l’altra notte, è avvenuto a seguito di un’emorragia cerebrale cui i sanitari nulla hanno potuto per strappalo alla morte.