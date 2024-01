Addio all’ex sindaco. Se n’è andato Tartufoli

E’ scomparso all’età di 78 anni Paolo Tartufoli, ex sindaco di Montegiorgio e soprattutto storico governatore della confraternita di Misericordia, per 35 anni era stato alla guida dell’associazione. Si è spento all’ospedale Murri di Fermo, dove era ricoverato da qualche giorno, intorno alle 19 di sabato. In poco tempo la notizia è arrivata alle centinaia di volontari di Montegiorgio e della media Valtenna, che con lui hanno condiviso servizi e progetti dedicati al territorio. Una persona molto attaccata alle sue famiglie: quella biologica e quella della Misericordia dove ha trascorso molto del suo tempo scrivendo numerose pagine della vita associativa. Paolo Tartufoli era stato uno dei primi nel Fermano a vivere sulla sua pelle gli effetti devastanti del Covid, trascorrendo in ospedale fra reperto e successiva riabilitazione circa 200 giorni prima di poter tornare fra i suoi cari. Una storia divenuta anche un libro ‘Una vita, tante storie e forse anche un miracolo’, scritto da Adolfo Leoni.

Ma sono tanti i progetti a cui si è dedicato: la realizzato il protocollo di sicurezza del pellegrinaggio Servigliano – Santuario Madonna dell’Ambro di Montefortino, ha seguito per conto della Carifermo, il progetto di ricupero del Santuario della Madonna dell’Ambro danneggiato dal sisma 2016 e tanto altro ancora. "E’ salito al cielo il governatore onorario della Misericordia di Montegiorgio Paolo Tartufoli – dichiara Cristiano Bei, attuale governatore dell’associazione –. Ha speso una vita intera per far rinascere, fiorire e crescere la sua Misericordia. Non solo la nostra associazione gli deve essere riconoscente, ma l’intero territorio fermano, per l’esempio che ha dato, la dedizione, serietà, equilibrio e saggezza con cui ha guidato la nostra Misericordia. È e continuerà ad essere il nostro faro".

Anche il sindaco Michele Ortenzi ha voluto ricordarlo: "Con la scomparsa di Paolo Tartufoli Montegiorgio perde una grande persona. Ha dato tutto se stesso per la crescita della nostra comunità, come Sindaco prima, e nel volontariato come governatore della Misericordia poi. Ha combattuto una durissima battaglia contro il Covid, è riuscito a vincerla. A Paolo va il nostro grazie immenso per aver contributo in maniera determinante alla crescita umana e sociale del nostro territorio". Ieri alle 11 è stata allestita presso la sala del commiato di Servigliano la camera ardente; il funerale si terrà oggi alle 14,30 nella chiesa di San Paolo a Piane di Montegiorgio.

Alessio Carassai