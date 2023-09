Addio Roncarolo, ex presidente Rotary

Saranno celebrati oggi, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, a San Benedetto del Tronto, i funerali di Giorgio Roncarolo. Scomparso a 84 anni, nella notte, presso la sua abitazione in via Trento, era il figlio dello storico presidente della Sambenedettese, Domenico, ed è stato uno dei membri più importanti della famiglia, tra le maggiormente autorevoli del territorio, della quale era stato il primo laureato, in particolare in Economia Commercio. Il suo nome è legato all’omonima azienda di bibite, in particolare della gazzosa, che porta, appunto, il suo nome. Lo piange la città intera, anche il Rotary Club di San Benedetto del Tronto, di cui era stato presidente, ora socio onorario, aveva ricevuto anche l’ambito riconoscimento del ’Paul Harris’, cariche di cui era molto fiero: ma Giorgio Roncarolo è stato anche consigliere della Fondazione Carisap, nonchè uno sportivo, appassionato di montagna, di sci e di tennis.

Lo piange l’amministrazione comunale: "È legato ad una famiglia che ha segnato la storia recente di questa città. Il nome di suo padre Domenico, è indissolubilmente legato ai colori rossoblù, avendo guidato da presidente la Sambenedettese, all’epoca della prima promozione in serie B. Giorgio raccolse e sviluppò l’eredità di un’azienda famosissima nel territorio per le sue bevande (mitica è stata la gazzosa Roncarolo all’aroma di limone), fu eletto nel civico consesso nel 1972, ed è sempre stato impegnato nella vita sociale cittadina grazie alla sua lunga militanza nel Rotary club cittadino di cui è stato presidente ed attivo componente. Roncarolo ha fatto parte di quella schiera di imprenditori che hanno contribuito con le loro aziende e il loro lavoro, ma anche con una grande attenzione per i propri collaboratori e al territorio, a fare di San Benedetto una città prospera", è il messaggio del Sindaco Antonio Spazzafumo. A piangerlo è la sua famiglia, la moglie Anna Fiorini i figli Marina, Domenico e Maria Luisa con Paolo i nipoti Martina, Stefano, Andrea e Lorenzo. Una famiglia, dunque, molto nota e stimata a San Benedetto del Tronto, e il cuore dei rossoblù batte ancora per il padre Domenico, indimenticato presidentissimo della Samb per ben 18 anni, e poi Presidente onorario: fu lui, infatti a portare la squadra dalle IV Serie alla Serie B, facendo conoscere il nome di San Benedetto in tutta Italia. Dopo le esequie la salma di Giorgio Roncarolo poseguirà per il cimitero di San Benedetto.

Stefania Mezzina