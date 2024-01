Al lavoro per la mezza maratona dei Fiori

L’Atletica Avis di San Benedetto del Tronto è già al lavoro, in vista della nuova edizione della Mezza Maratona dei Fiori in programma ad aprile. "Anche quest’anno l’organizzazione è fiduciosa sulla partecipazione di moltissimi atleti e famiglie all’evento nazionale che da 24 anni caratterizza l’apertura sportiva primaverile nella Riviera delle Palme", afferma il Presidente dell’Asd, Domenico Piunti, nel rinnovare l’appuntamento per la maratona che annovera ormai un record importante di presenze nel periodo primaverile a San Benedetto. "Dopo tanto lavoro la data è stata riconfermata ad aprile al fine di poter creare una forte sinergia con le strutture alberghiere e ristoratrici, visti i numeri ormai consolidati nel tempo dei partecipanti, al fine di portare visitatori in Riviera in un periodo piuttosto destagionalizzato. Da anni questo evento nazionale certificato Fidal ha portato moltissime persone nel nostro territorio e lo staff organizzativo sta già programmando interventi finalizzati a consolidare e rafforzare questa partecipazione". Da non sottovalutare lo spirito benefico che l’Asd Atletica Avis negli anni ha devoluto alla cooperativa sociale Fabbrica dei Fiori di Porto D’Ascoli e che sarà rinnovato anche nell’edizione 2024.

"Ringraziamo i partner che da anni affiancano e sostengono la realizzazione di questo evento nazionale, che nonostante le grandi difficoltà economiche credono in questo progetto, affiancando l’asd Atletica Avis – conclude Piunti –, un ringraziamento va a tutto lo staff, costituito dagli associati che ogni anno offrono il loro impegno, disponibilità e passione per cercare di realizzare al meglio la manifestazione, nel ricordare che da ottobre 2023 è stato aperto il Settore Giovanile, motivo in più per dare spazio ai giovani nelle gare giovanili sabato 6 aprile".

Stefania Mezzina