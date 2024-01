Al ‘NoSound Fest’ ci sarà anche il cantante Geolier

Sta prendendo sempre più forma il calendario estivo del ‘NoSound Fest’ di Servigliano, dopo gli annunci dei concerti di Gemitaiz; Salmo & Nozy Narcos, Tommaso Paradiso per fare qualche accenno, ecco che arriva anche il noto cantante napoletano Geolier. L’artista partenopeo, che ha già raccolto il disco di platino con l’album ‘Il coraggio dei bambini’, si prepara a vivere in maniera intensa le prossime settimane, infatti, sarà ospite del Festival di Saremo con il brano ‘I p’ me, tu p’ te’. Brano che parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. L’artista ha già preparato un tour estivo che lo porterà il 21 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma il 29 giugno alle 21,30 sarà al ‘Parco della Pace’ di Servigliano nell’ambito del ‘NoSound Fest’.