Al Ventidio Orsini e Branciaroli: in scena ’I ragazzi irresistibili’

Gli straordinari Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, saranno i prossimi protagonisti della stagione di prosa del teatro Ventidio Basso. L’appuntamento con ‘I ragazzi irresistibili’ di Neil Simon, è per il 6 e 7 dicembre, alle 20.30. Nella commedia, Orsini e Branciaroli sono due anziani attori di varietà che hanno lavorato in coppia per tutta la loro vita nel duo diventato famoso come ‘I ragazzi irresistibili’ e che, dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi in occasione di una trasmissione televisiva che li vuole insieme per celebrare la storia del varietà americano. In scena gli spettatori vedono i due vecchi attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire quello strappo che li ha separati per tanti anni nel tentativo di ridare vita a un numero comico che li ha resi famosi. Le incomprensioni antiche si ripresentano più radicate e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di geniale comicità e di profonda melanconia. Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per ridare vita a questo testo, diventato ormai un classico. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio. Completano il cast dello spettacolo Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale e Emanuela Saccardi. Per informazioni sui biglietti: 0736298770 e circuito vivaticket per l’acquisto online.

Lorenza Cappelli