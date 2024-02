AlbinoLeffe sono tre punti d’oro

ALESSANDRIA

Grazie ad un gol di Gusu alla fine del primo tempo l’AlbinoLeffe espugna il Moccagatta di Alessandria e ottiene tre punti importanti per allontanare la zona play-out anche se dietro fanno punti.

Successo meritato dell’AlbinoLeffe che ha condotto in supremazia il primo tempo lasciando solo un tiro in porta ai locali e creando piu azioni offensive da gol. La rete è arrivata al 45’ grazie a Gusu che devia di testa in porta un traversone di Zanini.

La ripresa è stata decisamente più equilibrata. Al 10’ Munari e Longo mancano il raddoppio che avrebbe dato più corpo al successo bergamasco ma poco importa. L’Alessandria, infatti, nonostante qualche tentativo non ha mai dato l’impressione di poter arrivare al pareggio. L’AlbinoLeffe vince cosi di misura ma il punteggio non testimonia la dimensione della effettiva superiorità Celeste. Tre punti d’oro per i bergamaschi che restano distante dalla zona play-out.

L’Atalanta Under 23 sarà impegnata domani sera nel posticipo a Legnago. In questo caso la Dea ha il passo per inserirsi nella lotta al vertice. Un bel ’’derby’’ tra le due squadre bergamasca di Serie C

Vasco Algisi