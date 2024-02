Alla Banca del Piceno si parla del futuro sostenibile delle imprese

Importante incontro dibattito in programma oggi pomeriggio alle 16,30 nella Bcc Banca del Piceno a Centobuchi di Monteprandone. L’iniziativa ha per tema: "Esg: il nuovo paradigma per il successo aziendale". L’evento è gratuito e aperto a tutti quelli che sono interessati a esplorare il futuro sostenibile delle imprese. Un’opportunità unica per approfondire il tema degli Esg, ovvero dei tre pilastri della sostenibilità per l’Unione Europea fondamentali per valutare le performance di un’azienda sia in termini finanziari, sia in relazione all’impatto ambientale, alle pratiche sociali e alla governance etica. Grazie alla Banca del Piceno, sempre molto attenta a tutte le realtà e le esigenze del territorio, sarà esplorato un modo innovativo di affrontare il business con responsabilità e sostenibilità con la partecipazione di tre esperti del settore: Fausto Poggioli (responsabile area territoriale mercato centro est Italia del gruppo Bcc Iccrea), Felicita Di Marco (responsabile Esg e sostenibilità del gruppo Bcc Iccrea), Bruno Cassola (responsabile supporto reti e affari istituzionali del gruppo Bcc Iccrea). I lavori del convegno si apriranno con i saluti del presidente della Banca del Piceno, Alfio Bagalini.