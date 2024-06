Alla scoperta del Duomo. Gli studenti nel cantiere

Visita guidata per oltre 35 tra professori e studenti della Scuola di architettura e design di Unicam all’interno del cantiere della Cattedrale di Ascoli, accompagnati dal personale dell’impresa Gaspari Gabriele, in collaborazione con la Curia Vescovile. I ragazzi che frequentano i laboratori di restauro architettonico dei professori Graziano Leoni, Enrica Petrucci, Valeria Leggeri e Maria Giovanna Putzu, hanno avuto l’opportunità di toccare con mano il recupero di uno dei monumenti più importanti per la città, ma danneggiato dagli eventi sismici del 2016. La visita ha avuto come focus gli interventi e le tecniche di consolidamento delle volte, il rifacimento del tetto e il restauro degli affreschi. La cattedrale resta visitabile nonostante i lavori perché si sta procedendo suddividendo il da farsi in sette fasi consecutive che evitano la chiusura della chiesa. Questa formazione sul campo ha dunque offerto un’importante esperienza pratica agli studenti, che nel pomeriggio hanno potuto ascoltare il progettista Daniele Di Flavio ed l’architetto Andrea Fioravanti che gli hanno illustrato tutte le fasi che vanno dalla ricognizione iniziale post sisma, fino al completamento dei lavori.

Divisi in 6 gruppi poi, sono stati fatti entrare per osservare da vicino e vedere il primo sub-cantiere lungo la navata sud, posto a 16 metri di altezza dal pavimento interno, lì per procedere alla ri-adesione degli affreschi staccati dalle volte e al successivo restauro pittorico. Infine, gli organizzatori hanno condotto i 6 gruppi sino in copertura, ad oltre 20 metri da terra, per comprendere il consolidamento delle volte ed il rifacimento delle coperture. Il tutto si è svolto sotto la sorveglianza di professionisti, docenti, maestranze e tecnici dell’impresa, al fine di garantire sicurezza e serenità ai giovani, molti dei quali sono saliti su un ponteggio per la prima volta. Uno sguardo anche ai precedenti interventi relativi alla messa in sicurezza che consentì la riapertura del Duomo prima del progetto di riparazione e, i lavori nella meravigliosa Cripta di Sant’Emidio, così i ragazzi hanno potuto osservare tutte le attività di restauro curate dei medesimi operatori. Al termine della visita in cui sono stati illustrati materiali, strumenti di lavoro, elaborati e procedure.

"Ci ha fatto estremamente piacere essere scelti dall’Università per contribuire a questo progetto formativo – commenta l’architetto Yuri Gaspari –. Vedere dal vivo, toccare con mano, capire la realtà delle cose, sono elementi indispensabili nella formazione di ogni laureando a prescindere dal corso di studi. Se la nostra azienda è capace di metter mano sugli edifici storici più significativi del paese, ciò è anche merito dei percorsi che hanno arricchito il nostro staff; sentiamo quindi il dovere di restituire parte del sapere appreso grazie agli istituti scolastici, ai professionisti, alle soprintendenze e, ai mastri che ci accompagnano da generazioni".

Ottavia Firmani