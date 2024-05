Allarme furti. E c’è chi si trova davanti ai ladri

C’è preoccupazione nel quartiere Sant’Antonio, a San Benedetto per i furti nelle abitazioni ed i furti e tentati furti di auto nella zona "rialto", a monte della statale Adriatica, come via Sicilia, via Sardegna, via Corsica e via Ustica. Proprio in quest’ultima zona nella serata di domenica un residente di una palazzina dove abitano più famiglie si è trovato a tu per tu con due persone incappucciate che si erano introdotte nel giardino dell’abitazione. Il residente aveva sentito dei rumori e quando è uscito di casa per dare un’occhiata ha visto due figure col volto coperto che si aggiravano nel giardino. Nonostante lo spavento, l’uomo è riuscito a mettere in fuga i due presunti malviventi, dando poi l’allarme alle forze dell’ordine.

Stressati dal continuo allarme cui sono costretti a vivere, gli abitanti hanno predisposto una lettera per chiedere al comune la sostituzione del palo dell’illuminazione pubblica caduto mesi fa in via Corsica e del palo pericolante nella zona alta di via Sardegna. "L’illuminazione è un valido deterrente per i ladri – afferma il presidente del comitato di quartiere Tony Alfonsi – Sul gruppo WhatsApp i cittadini chiedono anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine. In via Damiani hanno rubato un’auto e cercato di portarne via altre due, abbiamo subito altri furti nelle abitazioni, come purtroppo accade in altri quartieri cittadini e non solo. A breve arriveranno i vigili urbani nella nuova sede di piazza Kolbe, speriamo di avere un maggiore controllo del territorio. La nostra è una zona residenziale con molte villette e siamo particolarmente esposti al rischio furti, serve quindi un maggiore controllo. Qualcuno sul gruppo ha suggerito una petizione popolare da portare in comune e alle forze dell’ordine, ma speriamo che il fenomeno si risolva presto".

Marcello Iezzi