Allarme meteo, torneo spostato a sabato

L’allarme maltempo rivoluziona il programma relativo alla prima edizione del torneo storico ‘Ascoli città della Quintana’, l’evento organizzato dal Comune e dall’Asd ‘Giostra della Quintana’ per avviare i festeggiamenti del Settantennale della rievocazione storica. La doppia gara, all’anello e al bersaglio, inizialmente programmata per il 7 gennaio, è stata anticipata a sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, proprio a causa delle brutte previsioni atmosferiche relative alla giornata di domenica. Sentiti i tecnici coinvolti nella manifestazione, dunque, si è deciso di anticipare tutto. La manifestazione prenderà il via sempre alle 10, al campo Squarcia, con ingresso libero e gratuito. La prima sessione, quella mattutina, andrà in scena dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio, poi, il torneo riprenderà alle 15 e terminerà alle 18. Per le 18.30 circa si svolgeranno le premiazioni, in presenza del sindaco Marco Fioravanti e del presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. Saranno diciotto i cavalieri che si sfideranno nelle due specialità, l’anello e il bersaglio, con entrambe le gare che si articoleranno su due tornate. Tra questi, i campioni di Porta Solestà e Porta Romana, Luca Innocenzi e Lorenzo Melosso, che sono i due migliori d’Italia secondo il ranking del 2023. Parteciperanno anche Tommaso Finestra di Sant’Emidio e Lorenzo Savini di Porta Maggiore, oltre al giovane Davide Dimarti, ‘secondo’ della Piazzarola, e Adalberto Rauco, ‘riserva’ di Denny Coppari a Porta Tufilla. Quest’ultimo, tra l’altro, vinse nel 2021 ad Arezzo ed è già molto affermato nel panorama nazionale. Curiosità, infine, per Enrico Gnagnarella, che ha vinto una Bigorda d’Oro, ma soprattutto per Matteo Rivola, che al suo esordio al Niballo di Faenza riuscì a trascinare Innocenzi in un doppio turno di spareggi.

Matteo Porfiri