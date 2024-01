All’Oasi la Valle giovedì pomeriggio arriva la Befana

La Befana fa tappa a Spinetoli. Prima di mettersi in viaggio con la sua scopa volante la simpatica nonnina alloggerà nei locali di Oasi la Valle. Si terrà giovedì, 4 gennaio, a partire dalle 14.30, nel Centro Oasi la Valle di Pagliare del Tronto l’evento: ‘La casa della Befana’. Una manifestazione gratuita, che coinvolgerà tutti. La simpatica nonnina è pronta a far vivere un momento magico a tutti i bambini che vorranno farle visita. Il divertimento è garantito, per l’occasione infatti sono previsti truccabimbi, laboratori e baby dance. Un’occasione per i più piccini, ma anche per i grandi per entrare nella casa della Befana e scoprire tutti i suoi segreti ed ascoltare il racconto di fantastiche storie ed ovviamente scrivere letterine e ricevere caramelle e carbone.