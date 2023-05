Alluvione, un disastro per tutti

La priorità è quella di mettere in sicurezza la popolazione delle zone colpite e dare un tetto a chi non lo ha più. Per quanto riguarda la nostra categoria, è l’intera filiera ad essere colpita. Queste le parole di Tullio Luciani, presidente Fnaarc Confcommercio. "Oltre agli agenti di commercio residenti nelle zone alluvionate – spiega –, occorre considerare anche coloro che, seppur indirettamente, hanno visto i propri affari penalizzati dalla catastrofe. Per questo crediamo che nei provvedimenti d’aiuto per il sistema economico si debbano comprendere anche gli agenti e rappresentanti di commercio, e tutti gli operatori economici, che non sono di quei territori, ma vi lavorano abitualmente".