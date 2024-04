Alta tensione al Circolo Nautico:: "Quel socio mi minacciava spesso"

"Mi ha minacciato tante volte e la mia paura è che un giorno di questi dalle parole passi ai fatti". Questo ha detto un socio del circolo nautico di San Benedetto che ha denunciato per questo un altro socio finito sotto processo per le accuse di tentata estorsione e minaccia aggravata. Una vicenda che ha origine a settembre 2021 quando il sambenedettese si è accorto che un’imbarcazione prelevava illegittimamente corrente e acqua dalle colonnine del circolo nautico al porto rivierasco, ovvero senza l’utilizzo della scheda personale, notoriamente a pagamento. Ha quindi riferito la circostanza alla segreteria del circolo che si è attivata per interrompere il prelievo abusivo di energia e acqua. Chi avrebbe prelevato corrente e acqua senza pagare quanto doveva è venuto a sapere da chi era stata fatta la segnalazione, per cui lo avrebbe minacciato pretendendo che a quel punto fosse lui, a sue spese, a ricaricargli la scheda personale tutte le volte che il credito sarebbe terminato. Così avrebbe avuto ugualmente gratis la fornitura. La minaccia è stata grave ed atteneva all’incolumità della persona e delle cose tanto da indurre il socio vittima di quel comportamento a registrare le minacce stesse e poi denunciare il fatto all’autorità giudiziaria. Il soggetto, difeso dall’avvocatessa Elisabetta Acquaroli, è stato rinviato a giudizio ed è iniziato nei suoi confronti il processo. Nell’ultima udienza davanti al giudice Angela Miccoli è stata sentito il denunciante che ha riferito i particolari.

p. erc.