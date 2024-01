Alta tensione Ascoli-Samb. I tifosi si incontrano al casello. Parapiglia, poi fuga dalle volanti

Domenica mattina c’è stato spazio anche per un momento di tensione tra le tifoserie di Samb e Ascoli, impegnate in campionati e in gare diverse ma accomunate dall’orario di partenza per le rispettive trasferte. Luogo dell’incontro-scontro, il casello autostradale di San Benedetto. I tifosi bianconeri erano diretti a Parma per la gara del Picchio (alle 16) contro i gialloblù, mentre i supporter rivieraschi si stavano preparando per raggiungere Tivoli (fischio d’inizio ore 15). Al mattino, con gli ascolani già in viaggio per l’Emilia e i sambenedettesi pronti a partire di lì a poco per il Lazio, due gruppi delle opposte fazioni, qualche decina per parte, si sono fronteggiati nei pressi dell’imbocco della A14.

Gli inquirenti non escludono che le due fazioni si fossero date un appuntamento ben preciso, viste le modalità di avvicinamento dei gruppi e dato che diversi facinorosi sono scesi da auto e pulmini molto ben ‘equipaggiati’. A rovinare i loro piani, però, è stata la presenza massiccia, in zona, delle volanti della polizia, presenti proprio allo scopo di presidiare il casello. I supporter forse non si aspettavano una compagnia tanto consistente da parte delle forze dell’ordine e alla fine sono venuti a contatto solo per alcuni secondi, tempo sufficiente, comunque, per far volare qualche colpo proibito.

Con l’avvicinarsi delle pattuglie, almeno cinque, i tifosi sono risaliti sui propri mezzi e hanno fatto perdere le tracce, anche se le forze dell’ordine sono riuscite ad annotare diversi dettagli: non è escluso che nei prossimi giorni possano arrivare daspo per l’una e per l’altra parte.