Amministrative, alle urne l’8 e il 9 giugno

Via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti. È quanto prevede la bozza del decreto legge in materia di elezioni atteso per la giornata di oggi in Consiglio dei ministri. Si voterà, per il rinnovo delle amministrazioni comunali, dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Gli scrutini inizieranno invece lunedì 10. "Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti - si legge nella bozza - il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti".Ciò significa che per i comuni più piccole è prevista l’eliminazione di ogni vincolo di mandato.