"Ancaranese, basta annunci"

Mentre è stata disposta l’interruzione temporanea al transito sulla strada provinciale Ancaranese nel tratto corrispondente al ponte in muratura sul fiume Tronto, per permettere di svolgere attività di monitoraggio, si alimentano le polemiche. I cittadini sono stanchi e chiedono a gran voce quando inizieranno i lavori, perché continuano a sottolineare che quel ponte non è sicuro. "Siamo stanchi degli annunci – dichiarano gli automobilisti – oramai sono anni che si continua a dire che presto ci saranno i lavori sul ponte, ma di fatto non c’è niente di nuovo se non una strada che non ha le minime caratteristiche di sicurezza. La carreggiata che dallo svincolo del raccordo autostradale conduce verso Villa Sant’Antonio è troppo stretta, continuano a parlare della necessità di indifferibili ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria, ma di fatto la situazione è immutata. Mentre aspettiamo i lavori sarebbe utile rimuovere i blocchi di cemento, che ristringono troppo la carreggiate". Il ponte rimarrà chiuso al traffico fino alle 18 di oggi, dopodiché verrà riaperto. m.g.l.