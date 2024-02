Anche Appignano piange Marinelli

Appignano in lutto per la scomparsa dell’arcivescovo Francesco Marinelli. L’arcivescovo di Urbino era nato 89 anni fa, proprio nel piccolo centro del Piceno, dove vivono ancora alcuni suoi parenti. Marinelli trascorse la sua fanciullezza ad Appignano del Tronto e poi compì gli studi ginnasiali e liceali nel seminario diocesano di Ascoli. La passione per la cultura lo portò a frequentare la Pontificia Università Lateranense dove conseguì le lauree in teologia e in diritto canonico e infine si iscrisse alla Sapienza dove ottenne la laurea in filosofia. Il 25 marzo del 1961 fu ordinato presbitero dal vescovo Marcello Morgante. Successivamente fu nominato insegnante e vicerettore del seminario vescovile di Ascoli. I parenti lo ricordano con profondo affetto e stima.