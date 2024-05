Ancora ladri in Vallata: colpi a Castel di Lama

Torna l’incubo ladri in Vallata. Alcuni furti sono stati messi a segno, nei giorni scorsi, a Castel di Lama, dove i topi di appartamento hanno preso di mira alcune abitazioni, dopo aver infranto gli infissi i ladri si sono introdotti all’interno ed hanno razziato gioielli e denaro. Mercoledì sera, intorno alle 20.30, i ladri hanno fatto irruzione in una villetta, in via delle Rimembranze, ad Appignano del Tronto. Fortunatamente, al momento del furto i residenti non si trovavano nell’abitazione, evitando così potenziali scontri o conseguenze ancora più gravi. I malfattori si sono introdotti nella parte retrostante della casa e dopo aver infranto gli infissi della finestra che dà sul giardino, perpetrando un autentico e brutale raid, sono riusciti ad entrare all’interno, hanno rovistato dappertutto. La casa è stata messa letteralmente a soqquadro dai ladri, alla ricerca di oggetti di valore e infine sono riusciti a impossessarsi di soldi e gioielli, hanno invece lasciato da parte orologi di valore. Nessuno dei vicini si è accorto di quanto stava accadendo, quando i proprietari sono tornati a casa hanno fatto l’amara scoperta, a quel punto non è rimasto nient’altro da fare che informare le forze dell’ordine. Al momento non è stato ancora quantificato il bottino, la denuncia è stata fatta nella locale stazione dei carabinieri, sono in corso le indagini e sono stati eseguiti tutti i necessari rilievi. La presenza delle forze dell’ordine ha contribuito a tranquillizzare i residenti, visibilmente spaventati dall’accaduto. La zona, infatti, nell’ultimo periodo, non è nuova a questi atti delittuosi condotti da topi d’appartamento. Intanto i cittadini continuano a chiedere a gran voce l’installazione di telecamere sulle entrate del paese, come deterrente per evitare l’inquietante intrusione criminale.

m.g.l.