Angeli del Bello ancora protagonisti:: "Tolte le scritte"

Altro lavoro portato a termine per gli Angeli del bello, all’interno del progetto più ampio di pulizia di viale Vellei. "Ci sono facciate smostrate – commenta il presidente Luciano Vizioli – dalle scritte su ambo i lati, noi abbiamo iniziato da destra, completando la pulizia di una palazzina un mese fa, e ora abbiamo concluso anche la seconda, il civico 33. Si tratta di lavori abbastanza semplici per ora perché le scritte non sono sul travertino ma sull’intonaco, più facile da ripulire. Per il travertino invece ci vorrà più tempo". Nonostante il maltempo di oggi gli Angeli del bello hanno potuto lavorare, mettendo a nuovo in una sola giornata la facciata del palazzo. "Oggi, nonostante la pioggia, abbiamo lavorato e quando abbiamo iniziato a pulire è addirittura uscito il sole. Eravamo in sei, c’è ancora molto da fare ma facciamo sempre del nostro meglio". Quindi per le facciate, dall’associazione fanno sapere che entro l’estate il programma prevede di finire la ripulitura completa di viale Vellei. Ora, se da una parte si procede con la pulizia degli altri stabili del viale, completando il progetto nella sua totalità, dall’altra ci sono in programma due eventi particolari. Torna il 24 maggio ‘cammin pulendo’ al Sacro cuore e una manifestazione in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, in collaborazione con i Maestri del lavoro". Ott.firm.