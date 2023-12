Angeli del Bello e sestiere insieme. Via le scritte da Porta Solestà

Grande partecipazione, entusiasmo e un’importante lezione per i bambini del quartiere: l’ambiente è fondamentale, va rispettato e tutelato. Ha fatto centro l’iniziativa ‘Giallo + blu = green’, organizzata domenica scorsa dal sestiere di Porta Solestà e dagli ‘Angeli del Bello’. Una collaborazione per pulire alcuni dei muri più sporchi del quartiere, coinvolgendo grandi e piccini, a cui hanno collaborato con slancio le parrocchie di San Giacomo della Marca, presente anche il parroco don Carlo Lupi, e di San Bartolomeo. Oltre cinquanta persone tra grandi e piccini, munite di pennelli, rulli, vernici e pinze per la raccolta di rifiuti, divise in tre gruppi, per tutta la mattinata hanno operato su alcuni palazzi e negli spazi verdi del quartiere. "E’ stata una mattinata intensa e abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati – commenta il caposestiere Attilio Lattanzi –. Non soltanto pulire i muri di alcuni edifici, ma anche raccogliere rifiuti, plastica e persino cicche di sigarette nelle aree verdi. I più piccoli si sono lasciati coinvolgere ed hanno risposto con grande eccitazione. E’ la cosa che ci fa più piacere, perché sia noi che gli ‘Angeli del Bello’ e le nostre parrocchie consideriamo fondamentale l’educazione alla tutela e al rispetto dell’ambiente, il tutto in una brillante azione in rete. Ringraziamo, quindi, gli ‘Angeli del Bello’ che ci hanno coinvolto e le parrocchie di San Giacomo della Marca e di San Bartolomeo".

Matteo Porfiri