Apicoltori e sfide del domani: il convegno

Un’occasione di confronto per gli apicoltori e per tutti gli addetti ai lavori, ma anche un’opportunità per ogni curioso di conoscere alcuni segreti relativi al mondo, suggestivo, delle api. Si tratta del convegno ‘Api e miele: la salute e le norme’, in programma stamattina in via Fabriano 17, ad Ascoli, nella sala ‘Ser Formazione’. L’appuntamento, aperto a tutti, è organizzato dall’Associazione Apicoltori Marchigiani e ‘Api Gold Picene’, con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, Regione Marche e Comune di Ascoli. La mattinata comincerà alle 10, con i saluti del sindaco ascolano Marco Fioravanti, il senatore Guido Castelli, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, il consigliere regionale Andrea Assenti e il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono. Poi, si entrerà nel vivo degli interventi. A cominciare dalla relazione del maresciallo capo Gianluca Baiocchi, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Ascoli. Quest’ultimo parlerà delle cosiddette ‘api detective’ e delle frodi dei prodotti dell’alveare. Poi sarà la volta del dirigente veterinario Erika Ciarrocca, dell’Ast di Ascoli, che illustrerà alcuni contenuti e il funzionamento della Banca Dati Nazionale Apistica. Alle 12 si proseguirà con il dottor Roberto Camaiani, presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Ascoli, il quale interverrà in merito alla necessità, sempre più attuale, di salvare le api e la biodiversità. La mattinata, che sarà coordinata da Aldo Maiuri (presidente dell’Associazione Apicoltori Marchigiani), si concluderà con un aperitivo. La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti.

Matteo Porfiri