Appignano in lutto per Laura Allevi. Stroncata dalla malattia a 45 anni

Il sorriso di Laura Allevi si spegne a 45 anni, non ce l’ha fatta nella sua battaglia contro la malattia. Il paese di Appignano del Tronto è sotto choc. Amici, parenti sono rimasti senza parole. Laura aveva solo 45 anni e tutta la vita davanti. Ma ieri i suoi sogni e i suoi progetti si sono infranti contro un destino crudele. È mancata dopo aver lottato come una leonessa per circa un paio d’anni contro una grave malattia, che non le ha dato scampo per la quale nell’ultimo periodo era stata ricoverata all’ospedale a Roma. Solo l’anno scorso era morto il padre Pietro Allevi. Tanti i messaggi di cordoglio che si rincorrono sui social, tra questi quelli dell’avvocato Giuseppe Falciani della lista la Lanterna, che si stringe intorno alla mamma e ai figli: "La tua battaglia è stata la nostra battaglia; grazie per tutto quello che ci hai insegnato, per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che hai condiviso. Sei stata la prima a credere nel nostro progetto ed a volerci provare, il tuo ricordo è vivo nei nostri cuori. Ora dovremo andare avanti senza di te. Ciao Laura, buon viaggio". Laura consulente di Marketing custodiva con slancio e dinamicità tante passioni, tra cui la politica, inoltre la scrittura aveva scritto libri e poesie. "Siamo niente e torniamo nell’immenso – scrive un’amica –. Vogliamoci bene che tutto il resto è il nulla assoluto Ciao Laura ora farai tanti buoni manicaretti per gli Angeli".

m.g.l.