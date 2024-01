Appignano piange. Giuseppe Moreschini, papà del sindaco Sara

Grande cordoglio ad Appignano del Tronto per la morte di Giuseppe Moreschini, il padre del sindaco Sara. La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha fatto il giro del paese suscitando profonda commozione fra tutte le persone che lo conoscevano e stimavano. Giuseppe, Pippo come tutti affettuosamente lo chiamavano, era conosciuto e apprezzato da tutti, per il suo carattere cordiale e per la sua disponibilità. E’ stata l’ex sindaca Nazzarena Agostini a tracciare un profilo: "Ci ha lasciato il babbo di Sara, la nostra sindaca. Tutta la Bilancia si stringe intorno a lei e alla sua famiglia. Ci ha lasciato Giuseppe, per tutti noi semplicemente Pippo. Un uomo onesto, umile, lavoratore, generoso come pochi e un limpido bilancino. Ciao Pippo, sarai sempre nei nostri pensieri". La salma è stata composta nella camera mortuaria dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, i funerali verranno celebrati questa mattina, alle 10.30, nella chiesa di San Giovanni ad Appignano