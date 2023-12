Apply trova la soluzione: "Mancava un evento così"

Un evento fondamentale per la comunità, pensato e coordinato in toto da giovani ascolani. In prima linea per l’occasione Alessio Poli, presidente di Apply.

Poli, cos’è Apply?

"E’ un’associazione giovanile no profit attiva sul territorio dal 2022, ci sono persone di tutte le età, a partire dai 13 anni. Ci riuniamo ogni venerdì e facciamo un brain-storming, partiamo dai problemi che ci toccano e cerchiamo soluzioni, così si creano i progetti. Facciamo eventi di ogni genere, da quello artistico organizzato con Mecenate a quelli più istituzionali come ‘Orientiamoci’ e ‘Orientiamoci 2.0’, pensato per l’università".

Come è nata l’idea di creare un evento simile?

"L’associazione nasce il 3 gennaio 2022, il nostro primo evento è stato l’8 gennaio, ed era la prima edizione di ‘Orientiamoci’. All’interno del gruppo si sentiva la mancanza di un qualcosa che riunisse tutte le scuole, serviva un focus di attenzione sui ragazzi, anche sui più piccoli. La fascia medie-superiori sembra non interessare alla politica, forse perché non portano voti, le scuole organizzano i loro eventi, ma per fare qualcosa insieme bisognava partire dal basso. Quindi ne abbiamo parlato, ci siamo gasati e abbiamo detto ‘facciamolo!’"

Come è strutturato l’evento? "Ci sono tutte le scuole, le abbiamo contattate tramite i rappresentanti d’istituto. I ragazzi e le famiglie arrivano qui e possono fare tutte le domande che vogliono, prima degli open day e degli eventi di orientamento organizzati dalle scuole. Giochiamo d’anticipo perché in questo ambito le date sono fondamentali: per questo l’anno scorso abbiamo dovuto fare l’evento a Sant’Agostino, il chiostro di San Francesco non era disponibile". o.f.