Appuntamento con ’Archi in Villa’

Continuano gli appuntamenti con "Archi in Villa Baruchello", questa settimana saranno tre le serate musicali in programma a cura dei pianisti Silvia Limongelli e Marco Rapattoni. "Suggestioni Pianistiche" è il titolo di questo splendido viaggio diviso in tre tappe, per completare un vero e proprio itinerario tra le più belle composizioni dell’800 e del ‘900 toccando tutte le sfaccettature del repertorio pianistico. Insieme ai maestri si esibiranno i giovani talenti che hanno seguito le masterclass offerte nel mese di luglio. Si comincia questa sera con la prima parte al teatro Pagani di Monterubbiano alle 21.30; il secondo appuntamento sarà domani stesso orario al Museo Sistino presso la Chiesa San Giovanni di Grottammare; la serata conclusiva, invece, avrà luogo sempre alle 21.30 a Porto Sant’Elpidio alla Chiesa Madonna della Fiducia: il modo migliore per concludere un’altra annata di successo del festival musicale ideato da Chetty Moretti, che ha luogo con le sue masterclass ed i suoi laboratori proprio nella città elpidiense. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, l’organizzazione vi invita a partecipare per lasciarvi trasportare dalle note e dalla musica di artisti e maestri.

Nadir Tomassetti