Appuntamento con il cinema La rassegna del Cinema di Giardino di Grottammare continua a riscuotere grande interesse. Agosto offre la visione di blockbuster americani come Indiana Jones, La Sirenetta, Guardiani della Galassia e Mission Impossibile. Non mancano anche film d'animazione come Spiderman e Super Mario Bros. Inizio ore 21,30.