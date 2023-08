‘Archi in Villa Baruchello’ raddoppia

Maestri e giovani talenti, sotto l’egida del Rasumowsky Quartett Bern, sono in concerto sabato e domenica tra Sant’Elpidio a Mare, nella basilica di Santa Croce al Chienti, e Porto Sant’Elpidio, nella chiesa della Madonna della Fiducia. Due concerti che rientrano nel ricco programma di iniziative legate all’Accademia internazionale estiva ‘Archi in Villa Baruchello’, e che vedono musicisti di spessore e giovani esibirsi in diverse località della regione su musiche da camera per archi. Il 26 agosto (nella Basilica di Santa Croce, nella campagna di Casette d’Ete, ore 21, ingresso libero), la musica viaggerà in sintonia con la pittura, grazie all’associazione ‘Arte in movimento’ che propone una collettiva con opere di Cleofe Ramadoro, Vittorio Amadio, Cipriano Olivieri, Edoardo Fidani, Sara Perugini, Marisa Cesanelli, Lucia Spagnuolo, Marisa Marconi ed Emanuela Massena, ai quali si aggiungono i due ospiti catalani: Albert Casals e Joaquim Pujol Grau. "Con le Note dell’arte – spiegano gli organizzatori – vogliamo regalare una serata in cui le vibrazioni degli archi si uniranno alle vibrazioni luminose dei dipinti". Domenica (ore 21,30, ingresso libero), invece, il Rasumowsky Quartett Bern curerà l’esibizione di giovani talenti e grandi maestri a Porto Sant’Elpidio, per un affascinante viaggio musicale nelle composizioni per archi.

m. c.