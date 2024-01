Aria di Quintana anche a gennaio. Domenica torneo allo Squarcia

Si alza il sipario sul Settantennale della Quintana. Domenica, infatti, andrà in scena il primo appuntamento di un anno, il 2024, che si preannuncia davvero particolare per la rievocazione storica. Tante, come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti e dal presidente del consiglio degli a anziani Massimo Massetti, le iniziative collaterali alle due giostre di luglio e agosto, che contribuiranno a promuovere ulteriormente la Quintana in tutta Italia. Si comincia con la prima edizione del torneo storico in programma domenica al campo Squarcia, ad ingresso gratuito. In particolare, si svolgeranno una gara all’anello e un’altra al bersaglio, entrambe articolate su due tornate. Per quella al bersaglio saranno previste due categorie: i senior, ovvero chi ha disputato almeno una Quintana negli ultimi cinque anni, e gli esordienti. Tutto comincerà alle 10 del mattino e proseguirà per tutta la giornata. Ovviamente, saranno presenti sia i giudici che i cronometristi. Per quanto riguarda le iscrizioni, il termine è scaduto ieri. Ci sono tutti i cavalieri più attesi. A cominciare da Luca Innocenzi, recordman di Porta Solestà, e da Lorenzo Melosso, campione in carica della Quintana di agosto e miglior cavaliere italiano del 2023. Tra gli iscritti, poi, anche Lorenzo Savini di Porta Maggiore e Tommaso Finestra di Sant’Emidio. Assenti, invece, Denny Coppari di Porta Tufilla e Mario Cavallari della Piazzarola. Curiosità anche per la partecipazione di Nicholas Lionetti, che dopo l’ultima giostra agostana era stato ‘licenziato’ dalla Piazzarola. Questi gli altri partecipanti: Mattia Ambrosi, Gianpiero Bachetti, Luca Chitarrini, Davide Dimarti, Enrico Gnagnarella, Vittorio Guidolin, Daniele Leri, Lorenzo Mariotti, Sara Jane Pianelli, Adalberto Rauco, Alessio Ricchiuti, Matteo Rivola e Stefano Venturelli.

Gareggeranno, poi, anche tanti altri cavalieri provenienti dalle altre giostre e rievocazioni d’Italia, tra cui molti folignati e faentini. Insomma, lo spettacolo sarà assicurato e per ogni fantino l’occasione sarà quella giusta per provare alcune cavalcature in vista della nuova stagione. "Ben vengano queste iniziative, che in futuro potrebbero anche favorire la crescita di nuovi cavalieri ascolani – spiega Lorenzo Melosso –. Mi auguro anche che lo Squarcia venga sempre destinato a manifestazioni come questa, che non causano danneggiamenti al terreno, anziché ad altri eventi che invece possono metterne a rischio la tenuta. Insomma, sfruttiamo il campo solo a beneficio della Quintana". "Ci aspettiamo una bella presenza di pubblico – prosegue il rettore Pierluigi Torquati –. Sarà una domenica di festa e per i cavalieri una ghiotta occasione per allenarsi".

Matteo Porfiri