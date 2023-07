Arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, sequestrati 1 kg di hashish e 210 gr di cocaina

Nel corso dell’inizio della scorsa settimana personale della Squadra mobile della Questura di Ascoli, in collaborazione coi colleghi della Questura di Teramo, ha tratto in arresto un cinquantenne residente nel teramano per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati un chilo di hashish e 210 grammi di cocaina. Già da qualche giorno gli agenti ascolani erano sulle tracce di un individuo sospettato di vendere cocaina. Al riguardo anche con la collaborazione del personale teramano sono stati predisposti mirati. Gli stessi permettevano di constatare un incontro, nella zona industriale di Villa Lempa, del cinquantenne con un uomo, con modalità che lasciavano presupporre l’avvenuta cessione di sostanza stupefacente. Il controllo immediato effettuato permetteva di ritrovare in possesso di quest’ultimo due dosi di cocaina. Nel prosieguo dell’attività è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente: si trattava di un chilogrammo circa di hashish e 210 grammi di di cocaina.

p. erc.