Arriva l’artista. Giorgio Rizzo

Ascoli si prepara ad accogliere Giorgio Rizzo, ‘l’artista del desiderio’ di cui parla il critico d’arte Angelo Leidi. La sua personale, dal titolo ‘Le vie del desiderio’, sarà ospitata dalla Frida art academy e presenta un percorso artistico simbolico composto da nove dipinti, ognuno rappresentante un cerchio dell’Inferno. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 6 gennaio 2024, alle ore 17.30, giorno scelto in quanto Epifania, festa della rivelazione. Le opere esposte raccontano il tema della ricerca del desiderio come motore di azione e conoscenza, indagando il mondo del desiderio in un senso ampio che si spinge oltre l’aspetto fisico. Inoltre, il libro sarà presentato in un evento appositamente organizzato sempre il 6 gennaio presso ‘Casa Frida, le bistrot des artistes libres’ di Ascoli Piceno, in via D’Ancaria 36, alle ore 21.30.

Ottavia Firmani