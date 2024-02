Arriva Muti: ecco i biglietti

Saranno in vendita da domani i biglietti per assistere, il 17 marzo, alle 21, al teatro Ventidio Basso, al concerto diretto dal maestro Riccardo Muti per celebrare i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Muti dirigerà l’orchestra giovanile ‘L. Cherubini’ da lui fondata e formata da giovani e talentuosi strumentisti, tutti under 30, provenienti da ogni regione italiana. Il programma, con musiche di Pergolesi e Spontini, sarà arricchito dalle voci soliste di Caterina e Margherita Sala. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro Ventidio Basso, in piazza del Popolo, da domani mattina, mentre dalle 19.30 di mercoledì sarà possibile effettuare anche l’acquisto online sul circuito Vivaticket. I prezzi (sarà possibile acquistare un massimo di 6 biglietti a persona): platea e palchi centrali 50 euro (ridotto over 65 e under 25 euro 45), palchi centrali I e II ordine 50 euro (ridotto over 65 e under 25 euro 45), palchi laterali I e II ordine e centrali III ordine 40 euro (ridotto over 65 e under 25 euro 35), palchi laterali III e IV ordine 30 euro (ridotto over 65 e under 25 euro 25), loggione 15 euro.

Per informazioni: biglietteria teatro Ventidio Basso, dal lunedì al sabato (9.30/12.30 e 16.30/19.30), al numero 0736/298770.

l. c.