Ascoli in vetrina oggi pomeriggio su Rai 2

Pittura rinascimentale, antiche tecniche per produrre la carta e profonde grotte in cui la natura si fa arte. ’Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...’ oggi con la puntata in onda alle 14 su Rai 2, arriva ad Ascoli, per il suggestivo racconto di una città tutta da scoprire. Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo, e questa volta ad ’accompagnarlo’ sarà il pittore Carlo Crivelli, uno straordinario interprete del primo Rinascimento, veneziano di nascita e ascolano d’adozione. Tante le bellezze immortalate: dal Duomo alla Cartiera Papale, passando per le piazze del centro storico, i ponti, le rue.