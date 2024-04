Ascoli più ricca di San Benedetto. Ecco quanto dichiarano nei Comuni. Carassai e Palmiano i più ’poveri’

Circa 42 milioni di contribuenti che dichiarano in media un reddito di 23.650 euro, con i più ricchi in Lombardia (27.890 euro) e i più poveri in Calabria (17.160 euro): è la fotografia scattata dai dati resi noti dal Mef delle dichiarazioni Irpef e Iva presentate l’anno scorso e relative all’anno d’imposta 2022. Per quanto riguarda le Marche, il reddito più alto pro capite è stato ad Ancona (23.618 euro), seguito da Pesaro (22.798), Macerata (22.636), Fano (22.288), Falconara (22.037), Porto San Giorgio (22.101), Civitanova (21.088). Il reddito medio dei cittadini di Ascoli è stato di 21.873 euro, mentre quello dei sambenedettesi di 20.602 euro. Tra i più alti della provincia di Ascoli ci sono Grottammare (19.945), Folignano (19.723), Castel di Lama (19.202), Cupra Marittima (19.194). Di seguito gli altri in ordine sparso. Offida 17,409 euro di reddito medio pro capite, Arquata 16.434, Acquasanta 16.410, Spinetoli 18.426, Carassai 15.935, Force 16.203, Colli del Tronto 18.772, Comunanza 18.040, Appignano 14.420, Castorano 17.578, Montegallo 17.033, Monsampolo 18.548, Venarotta 18.541, Maltignano 18.428, Castignano 18.145, Palmiano 15.693, Roccafluvione 18.062, Acquaviva Picena 17.879, Cossignano 16.404, Monteprandone 17.467, Massignano 17.021, Montalto delle Marche 16.696, Montefiore dell’Aso 18.097, Montemonaco 16.003, Ripatransone 17.485, Rotella 17.375, Montedinove 16.620.

Sul fronte della provincia di Fermo il reddito medio pro capite del 2022 del capoluogo si è attestato a 19.710 euro; Petritoli 16.591, Porto Sant’Elpidio 18.183, Amandola 18.735, Montefortino 17.337, Montappone 17.647, Grottazzolina 19.245, Montegiorgio 18.375, Montegranaro 19.373, Sant’Elpidio a Mare 19.209, Pedaso 18.281. Per curiosità aggiungiamo che è Portofino (Genova), il comune italiano più ricco d’Italia con un reddito medio nel 2022 di 90.610 euro dovuto a 301 contribuenti. Dai dati emerge che il numero dei contribuenti è aumentato dell’1,3% rispetto al 2021, e il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 970,2 miliardi di euro (58 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +6,3%) per un valore medio di 23.650 euro. L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (27.890 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (17.160 euro). I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l’83% del reddito complessivo dichiarato.

Peppe Ercoli