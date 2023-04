Ascoli summer festival, ecco il secondo ospite L’11 agosto allo Squarcia ci sarà ’Ernia’

E’ Ernia, una delle voci più uniche, originali e autorevoli della ‘Generazione 2016’, quella che ha reinventato il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche, il secondo ospite musicale, dopo il già annunciato rapper genovese Bresh, dell’edizione 2023 dell’ ‘Ascoli summer festival’. Ernia sarà live l’11 agosto, alle 21.30, all’arena ‘Squarcia’, tappa del sul tour estivo ‘Tutti hanno paura’. La crescita di un artista si misura non solo sul piano quantitativo, ma anche e soprattutto su quello qualitativo. E tra gli artisti italiani, Ernia è senz’altro tra coloro che sono cresciuti di più negli ultimi anni. Gli straordinari risultati dell’album ‘Gemelli’ parlano da sé: 4 dischi di platino per l’album, mentre per i singoli è arrivato ad accumulare ben 10 ulteriori certificazioni platino (di cui 6 per il singolo Superclassico e 3 per Ferma a guardare) e 5 certificazioni oro. A due anni di distanza, l’album ‘Io non ho paura’, uscito il 18 novembre scorso per Island Records, rappresenta un ulteriore step nella crescita dell’artista. Dopo Bresh, all’arena ‘Squarcia’ il 12 agosto, e Ernia, in concerto l’11 agosto, manca solo un tassello per avere il cartellone completo dell’ ‘Ascoli summer festival’, la tre giorni di musica dedicata ai più giovani promossa dal Comune e in programma dall’11 al 13 agosto. I biglietto per Ernia sono in vendita dalle 14 di oggi. Info: biglietteria in piazza del Popolo (0736298770).

Lorenza Cappelli