Ascoli torna set cinematografico. Al via i casting per il film di Nardin

La città di Ascoli sarà ancora il set per un nuovo film: ’La ragazza di Chernobyl’. Una pellicola che verrà girata tra le Cento Torri dopo l’estate e per la quale i produttori sono già in cerca di attori e comparse. Il casting si farà durante l’estate e per partecipare basta inviare una mail a casting@cine1italia.it Il film è stato presentato al Caffè Meletti alla presenza del Sindaco Marco Fioravanti, del regista Massimo Nardin, dei produttori Pete Maggi e Federica Folli della Cine1 e del presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini. Si tratta di un dramma sentimentale ambientato ad Ascoli in una notte di Halloween, in una serata tempestosa in cui Christian, un pasticciere massiccio ed introverso, riceve la visita di Nina, una modella ucraina con un passato oscuro da svelare. "Da quando sono diventato primo cittadino – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – una delle mie volontà era di riportare Ascoli al centro di un set cinematografico. Siamo partiti con le promo del Maestro Giovanni Allevi per arrivare al film ‘L’ombra del giorno’ del regista ascolano Giuseppe Piccioni. Siamo orgogliosi che ‘La bambina di Chernobyl’ sarà girato qui in città. Questa produzione prevede la presenza di attori e attrici di rilievo tra cui la nostra Iole Mazzone. A tutti loro va il mio grande ringraziamento". Soddisfatto Andrea Agostini, presidente Fondazione Marche Cultura: "Su questo film abbiamo investito molto – ha ammesso – Puntiamo molto al cineturismo, fare cinema e promozione insieme. Il primo Comune che ha fatto un protocollo con la nostra Fondazione è stato proprio quello di Ascoli. Un segnale importante". Particolarmente entusiasta il produttore Pete Maggi: "E’ importante far sapere alla comunità ascolana che la preparazione del film inizierà a settembre – ha dichiarato – e ci saranno delle sessioni di casting che permetteranno a tutti gli interessati di avere la possibilità di partecipare. Noi puntiamo a coinvolgere la città, vogliamo che tutti si sentano parte del progetto". Dello stesso parere il regista Massimo Nardin: "Sono venuto a vedere Ascoli e mi sono innamorato subito dei luoghi. Ho trovato molte analogie con la mia città di origine, Trento". Uno dei protagonisti sarà l’attore Vincenzo Pirrotta che si è collegato in videoconferenza: "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare ad Ascoli. Una città che non conosco personalmente ma so che è ricca di bellezze. E’ un film che mi ha conquistato fin dalla prima lettura e mi ha emozionato. Una storia forte e coinvolgente. Un racconto che bisogna assolutamente raccontare".

Valerio Rosa