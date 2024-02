Ascolinscena arriva ’Il Dio della carneficina"

E’ con ‘Il Dio della carneficina’ di Yasmina Reza il prossimo appuntamento - sabato, alle 21, al teatro PalaFolli – con l’edizione 2024 della rassegna di commedie ‘Ascolinscena’. Sul palco del teatro ascolano saliranno gli attori del Gruppo ‘Tempo di Carugate’ di Milano, compagnia molto amata che negli anni ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti nell’ambito di ‘Ascolinscena’. Lo spettacolo, che nasce da una collaborazione con la compagnia teatrale ‘Maskere’ di Opera, si caratterizza per la sua divertente e spietata ironia. Un humour corrosivo e una sorta di noncurante cinismo che svelano allo spettatore l’irrimediabile natura crudele e selvaggia degli esseri umani, nascosta dietro la parvenza di una rispettabile famiglia borghese dei giorni nostri. Una commedia tanto amara quanto realistica che racconta il lento sgretolarsi delle maschere di benevolenza, tolleranza, apertura mentale e dirittura morale di chi le indossa quotidianamente. ‘Il Dio della carneficina’ è uno dei testi teatrali più famosi di Yasmina Reza, reso celebre anche dalla trasposizione cinematografica di Roman Polanski. In un salotto borghese due rispettabili coppie di genitori si incontrano per parlare civilmente del litigio avvenuto tra i rispettivi figli durante un pomeriggio di giochi ai giardinetti. L’iniziale clima cortese e civile ben presto lascia posto agli istinti più bassi. I quattro adulti si ritroveranno, loro malgrado, a scontrarsi violentemente, non solo a parole, in uno psicodramma ben scritto e coinvolgente, che lascerà lo spettatore senza parole. Dopo lo spettacolo, nel bar del PalaFolli ci sarà la consueta degustazione di vini offerta dalla cantina Terre de’ Conti di Pianello di Ostra. Biglietti (costo 12 euro) disponibili al teatro PalaFolli, oppure online sul sito www.palafolli.it. Info: 0736/352211.

l. c.