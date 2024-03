’Ascolta il tuo cuore’ al cinema Margherita: appuntamento con l’Avis

In occasione del 45esimo anniversario, l’Avis comunale di Cupra Marittima ha organizzato una serie di eventi divulgativi per promuovere le proprie attività. Il primo di questi eventi sarà domani alle 9 presso il Cinema Margherita con l’incontro sul tema della salute ’Ascolta il tuo cuore’. L’iniziativa sarà dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla promozione della donazione del sangue. L’evento vedrà come relatori il medico cardiologo Franco Pezzuoli ed il medico di medicina generale Federica Del Prete, parteciperanno i ragazzi dell’istituto Nico Ciccarelli frequentanti l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. L’evento è volto a sensibilizzare i ragazzi, e informarli sulla donazione del sangue, sarà, quindi un’opportunità per prendere coscienza dell’importanza del dono e di come un semplice gesto possa salvare vite umane. Al termine sarà proiettato il cortometraggio realizzato dall’Avis comunale di Monteprandone ’L’Eroe invisibile’ realizzato dal regista Ernesto Vagnoni. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Ad aprile ci sarà il secondo incontro con le manovre di disostruzione con esperti del settore, a maggio ’La pelle e il sole con la dottoressa Roberta Rossi’.