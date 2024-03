Asene che vola, un pieno di allegria. Il trionfo di Iachetti e Sermarini

Emozioni, risate, tanto divertimento e un pensiero rivolto a Piero ‘Bistecca’ D’Ottavi anima del Carnevale di Ascoli, scomparso lo scorso anno. E’ stata vissuta così la serata delle premiazioni del referendum ‘L’Asene che Vola’, indetto dalla Gastronomia Migliori e dal Resto del Carlino, giunto alla 35ª edizione. A vincere la prestigiosa statuetta d’argento realizzata dalla Silver Gold Art di via delle Zeppelle è stata quest’anno la coppia formata da Roberto Sermarini e Gianluca Iacchetti, che sono stati premiati dalla vincitrice della scorsa edizione, la straordinaria Eleonora Ritrecina. Una serata soprattutto molto affollata con tanti amici del Carnevale presenti e invitati personalmente dal padrone di casa l’infaticabile Zè Migliori. Presenti oltre al caposervizio della redazione del Carlino di Ascoli, Flavio Nardini, alla vice Eleonora Grossi e ai collaboratori della redazione, anche tanti volti noti del Carnevale di Ascoli: dagli ex presidenti dell’Associazione, Giovanni Massi e Alessandro Spadea, ai due ex vincitori dell’Asene che Vola Peppe Volponi e Luigia Rossi Brunori, il dottor Sandro Coccia, Silvia Formichetti, Cesare Celani e Diego Giacoboni. Ad aprire la serata è stata proprio la coppia formata da Zè Migliori e Francesco Mazzocchi che nel 1987 realizzò la storica mascherata che poi ha ispirato il premio he ha preso il via nel 1989 con una sola pausa per la Pandemia.

Quest’anno c’è stata la novità del concorso online che ha visto trionfare ‘Arecala da ssà pianta’ interpretata da Walter e Sergio Storoni. Premiata anche la giovanissima Marianna Storoni che si è aggiudicata il trofeo ‘L’Asene che Volerà’ riservato ai giovanissimi. Dallo scorso anno poi si sono aggiunti anche gli ‘Asene alla Carriera’. Dopo il mitico Zè Vagni e il sempre geniale Marco ‘Micio’ Regnicoli, quest’anno sono stati premiati la bravissima Maria Antonietta Gagliardi e la coppia formata da Carlo Guaiani ed Emidio Martini. Tutti molto emozionati hanno poi posato per la tradizionale foto di rito. "Difficile descrivere la gioia che stiamo provando – ha commentato Gianluca Iacchetti – erano anni che aspettavamo di conquistare questo trofeo che è diventato l’Oscar del Carnevale di Ascoli. Sono dieci anni che io e Roberto Sermarini ci mascheriamo insieme e siamo davvero molto felici. Grazie a tutti i lettori del Resto del Carlino che ci hanno votato".

Molto emozionata anche Maria Antonietta Gagliardi che da anni esce in piazza da singolarista facendo divertire il pubblico: "Mascherarsi da sola è duro e faticoso – ha ammesso – ma alla fine non sono mai veramente sola perché interagisco con la gente e anche quest’anno con ‘Me s’appiccia tutte li lampadine’, la prima a divertirsi sono stata io". Emozionati Carlo Guaiani ed Emidio Martini storica coppia del Carnevale ascolano: "Non siamo mai riusciti a vincere l’Asene che Vola, ma questo premio alla carriera ripaga tutti i nostri sforzi. E poi meglio alla carriera che… alla memoria".

Valerio Rosa