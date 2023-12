Assemblee pubbliche dell’Ast e stato di agitazione

‘L’Ast di Ascoli si presenta’: questo il titolo delle due assemblee pubbliche organizzate dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. La prima si svolgerà venerdì, alle 15, all’auditorium ‘Neroni’ (ex Fondazione Carisap) ad Ascoli, la seconda il 19 dicembre, alle 15, all’auditorium Tebaldini a San Benedetto. Una doppia occasione, aperta a tutti, per conoscere la nuova azienda sanitaria nata quasi un anno fa dalle ceneri dell’Asur, in attuazione della legge regionale numero 19 dell’8 agosto 2022 avente ad oggetto ‘Organizzazione del servizio sanitario regionale’. Intanto, sul fronte assunzioni, sono di qualche giorno fa l’indizione di due concorsi e di un avviso pubblico, rispettivamente per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di cardiologia, di un posto di dirigente medico di ematologia e di incarichi per medici specializzandi in cardiologia per l’unità operativa complessa di cardiologia riabilitativa di San Benedetto. Dunque, dopo la stabilizzazione di 24 figure dell’area del comparto (infermieri, Oss, tecnici e amministrativi), l’Ast ha avviato altre procedure di reclutamento al fine di incrementare l’organico anche nell’area medica: per soddisfare il fabbisogno di unità mediche carenti in cardiologia, a seguito del trasferimento di un medico per mobilità dal primo gennaio in ematologia, per garantire gli standard qualitativi e quantitativi previsti dai livelli essenziali di assistenza e il recupero delle liste d’attesa nel reparto di cardiologia riabilitativa. E ancora, è stato indetto nuovamente (in seguito ad annullamento del precedente) l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radiodiagnostica dell’Ast di Ascoli il cui posto è rimasto vacante in seguito al pensionamento, a settembre 2022, dell’ex primario Carlo Marinucci. Un primariato importante (il facente funzione è Fabio D’Emidio): basti pensare che nel 2022 le due sedi di radiodiagnostica, degli ospedali di Ascoli e San Benedetto, hanno erogato quasi 75 mila esami. Sul fronte sindacale, infine, le Rsu dell’Ast di Ascoli con un documento annunciano che "a seguito della mancata proroga di circa cinquanta contratti a tempo determinato dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale con richiesta di apertura del tavolo per il raffreddamento dei conflitti, e organizzano due presidi" durante le due assemblee pubbliche organizzate.

Lorenza Cappelli