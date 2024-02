Assunzione di nuovi medici. Sono partite le selezioni

Procedono speditamente gli iter avviati dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per l’assunzione di medici, di diverse discipline, negli ospedali del Piceno. Si è concluso con l’approvazione della graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno della scuola di specializzazione, quello relativo all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di anestesisti e rianimatori. L’Ast ha fatto già sapere che saranno assunti tutti gli idonei (in questo caso tre), che accetteranno la chiamata in servizio, essendo una branca specialistica in difficoltà e trattandosi di professionisti fondamentali per poter implementare l’attività chirurgica. Terminato anche l’iter per reclutare uno specialista, in sostituzione di una cessazione, per l’anatomia patologica. Sono invece a uno step immediatamente precedente, ovvero quello relativo alla nomina della commissione, gli avvisi pubblici per l’assunzione a tempo determinato di medici di oncologia, medicina trasfusionale e gastroenterologia. Per quanto riguarda quest’ultima, sei sono state le domande pervenute: dalla selezione l’Ast vuole reclutare specialisti per potenziare l’attività di endoscopia interventistica. Tre, invece, le candidature per l’avviso finalizzato al potenziamento dell’unità operativa di oncologia che lavora sui due ospedali e che da novembre risulterà priva di un medico per pensionamento. Infine, cinque le domande arrivate per medicina trasfusionale: la selezione è stata avviata per reclutare almeno due specialisti, trattandosi – come è stata l’Ast a specificare – ‘di una unità operativa in carenza e con assenze temporanee, ma di lunga durata’.

Entro la fine del mese di febbraio, verranno svolte le selezioni anche per gli avvisi di medicina interna (13 domande pervenute), dal quale l’azienda sanitaria di Ascoli ha necessità di reclutare specialisti, sia per l’unità operativa dell’ospedale di Ascoli, sia per quella dell’ospedale di San Benedetto, e per l’ortopedia (3 domande), per selezionare specialisti al fine di potenziare i reparti di entrambi i nosocomi. Il 7 marzo, infine, si svolgeranno i lavori del concorso per medici di emergenza-urgenza. Sono arrivate all’Ast 12 candidature e dalla graduatoria che sarà stilata dalla commissione si assumeranno a tempo indeterminato tutti coloro che, idonei, accetteranno la chiamata in servizio, trattandosi della branca specialistica più in difficoltà all’interno dell’azienda.

Lorenza Cappelli