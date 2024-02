Asta ittica, pc in tilt: i venditori battono a voce

Operazione ‘amarcord’ al mercato ittico: un guasto alla sala asta non ha consentito l’avvio delle operazioni di vendita, funestando la nottata di pescatori e commercianti, che sono stati costretti a battere il prodotto come si faceva prima della meccanizzazione del processo, ovvero a voce. È da escludere, però, che qualcuno abbia rimpianto i tempi andati: la vendita del pesce, nella prima mattina del 6 febbraio, si è svolta confusamente, e le inevitabili polemiche, al termine dell’attività, si sono scatenate. "Questa mattina (ieri, nda) è andato in scena il caos più totale – ha asserito Lorenzo Marinangeli - L’asta sarebbe dovuta partire alle 3.45, ma non è partita affatto e abbiamo dovuto attendere per contattare l’operatore. Si è venduto il pesce a voce, come si faceva un tempo, con conseguente confusione per la marineria e i commercianti, in una giornata in cui abbiamo avuto ben 29 barche. La situazione è grave e non è la prima volta che si verifica. L’anno scorso il sindaco ci rassicurò, ma di nuovo ci si ripresenta. Per quest’asta nuova sono stati spesi ben 350mila euro. Oggi la vendita è andata alla meno peggio. Cosa ha da dire l’assessore competente?" In giornata, tecnici e amministratori di Viale De Gasperi hanno cercato di diagnosticare la problematica, e la risposta è arrivata nel tardo pomeriggio: "Un problema tecnico ha determinato il blocco dei nastri dell’asta. Sono ancora in corso le analisi del sistema per individuarne le cause precise, tuttavia è stato escluso che, come in passato, il disservizio sia stato causato da un problema di connettività.

Dopo ripetuti tentativi, grazie agli sforzi del personale del comune e dell’assistenza, la linea d’asta è stata riattivata attraverso un intervento da remoto intorno alle 12, permettendo ai nastri di ripartire. Il personale del mercato ittico, con l’ausilio dei colleghi del comune, ha lavorato fino alle 10.30 per inserire ogni singola transazione avvenuta nel corso dell’asta, rendendo possibile la fatturazione delle stesse e il servizio di cassa. Al fine di individuare i motivi del malfunzionamento e impedire che siano causa di ulteriori disagi, già nella prossima sessione di asta sarà presente in sede un ingegnere della ditta fornitrice che presterà assistenza e supervisionerà l’impiego della linea d’asta, pronto a intervenire insieme al personale comunale in caso di ulteriori malfunzionamenti".

La categoria chiede a gran voce che blackout di questa portata non si verifichino in futuro, visto che peraltro l’amministrazione comunale, negli ultimi due anni, è intervenuta per migliorare la funzionalità del mercato ittico. Nel gennaio 2022 ad esempio vennero rimesse in sesto le due rampe di scale in legno che conducono alle gradinate della tribuna, fu costruito un rialzo in cemento armato alla base per limitare il logorio dovuto all’uso, e sostituiti i vecchi motori della cella frigorifera.

Giuseppe Di Marco