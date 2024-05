Atletico Ascoli, al via i colloqui per i rinnovi

Si apre una settimana importante in casa Atletico Ascoli. Da qualche giorno sono iniziati i colloqui tra la società e i calciatori dell’attuale rosa per verificare le disponibilità a proseguire l’avventura in Serie D. D’altronde i 50 punti conquistati quest’anno da squadra neopromossa, il sesto posto in classifica a soli tre punti dai playoff e le belle soddisfazioni che ha regalato questo gruppo al Patron Graziano Giordani, impongono riflessioni molto attente. Dopo le conferme di Mister Simone Seccardini e del Direttore Sportivo Mario Marzetti che si sono legati alla società bianconera con un triennale fino a giugno 2027, ora c’è da pensare al mercato. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo al portiere. Il bravo Thomas Pompei tornerà a Cosenza dopo aver disputato una grandissima stagione. I calabresi avevano ceduto l’estremo difensore classe 2006 con il prestito secco per cui per il momento la sua avventura in bianconero può considerarsi conclusa. Restano quindi in rosa gli altri due giovani: Lorenzo Canullo e Nicola Torregiani. Canullo classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile dell’Osimana e con la squadra della sua città si era messo in evidenza nello scorso campionato di Eccellenza Marche. Nel 2021-22 ha anche fatto parte della rosa dell’Ancona nel campionato di Serie C. L’Atletico Ascoli lo ha riscattato dall’Osimana dopo che lo scorso anno era arrivato in prestito. Torregiani lo scorso 16 maggio ha compiuto 17 anni e già da un po’ è nel giro delle Rappresentative azzurre di Serie D. L’altro nodo sarà quello legato al bomber Jonathan Ciabuschi che il 21 luglio compirà 27 anni. Il fortissimo e possente centravanti dell’Atletico Ascoli è già finito nel mirino di alcune squadre di Serie C (Vis Pesaro e Pineto su tutte) ma anche di diverse squadre di Serie D del Girone F che lo hanno ammirato durante questa stagione. I dodici gol realizzati in questa stagione (con due rigori falliti) lo hanno posizionato al sesto posto nella classifica dei cannonieri.

Insomma, un attaccante che farà certamente gol a tante squadre compreso l’Ascoli Calcio con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera, prima di essere ceduto al Monticelli. Gli altri tre calciatori che il DS Marzetti proverà a trattenere sono i pilastri della squadra: il difensore centrale e capitano D’Alessandro, il fantasista argentino Alejo Marco Vechiarello e l’attaccante Manuel Minicucci autore quest’anno di 9 gol. Vechiarello, classe 1995, in questi giorni è partito per il Sudamerica dove è andato a trovare la famiglia con la promessa, appena tornerà in Italia, di sedersi al tavolo delle trattative per valutare il nuovo contratto. L’Atletico Ascoli al momento è la sua prima scelta.

Valerio Rosa