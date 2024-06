Atletico Ascoli, conferma per D’Alessandro

Prime conferme e prime novità per l’Atletico Ascoli che si prepara ad affrontare il suo secondo campionato di Serie D dopo l’eccellente sesto posto conquistato nella stagione del suo debutto. La squadra del patron Graziano Giordani, fresco di nomina di Cavaliere del Lavoro, vuol farsi trovare pronta ai nastri di partenza di un Girone F che sarà come sempre tra i più difficili della categoria. La prima conferma dei calciatori, dopo quella di mister Simone Seccardini, è il capitano Matteo D’Alessandro. L’Atletico Ascoli infatti ripartirà dal suo uomo bandiera, dal talentuoso centrocampista diventato uno dei difensori centrali più forti della categoria. 35 anni appena compiuti, viene da una stagione dove ha messo a referto 27 presenze con due assist e il gol sul campo del Roma City che ha portato la prima storica vittoria in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, ha totalizzato 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in Cadetteria con la maglia della Pro Vercelli. D’Alessandro in carriera ha collezionato esperienze importanti anche con Reggiana, Monza, Pro Patria, Lumezzane e Cuneo, tutte in Serie C, prima dei campionati in Serie D con Abano, Vastese e Torres. Prima di approdare all’Atletico Ascoli ha giocato con il Porto d’Ascoli dove ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2020-21 totalizzando 63 presenze e 4 reti nelle ultime due stagioni in D.

La prima novità è invece la nomina di Nicolò Civita come nuovo Club Manager: un ruolo importante nella gestione del club e farà da raccordo con la proprietà. In passato Civita ha rivestito il ruolo di Team Manager nel settore giovanile dell’Ascoli per cinque anni, per poi passare al Teramo dove è stato Responsabile Organizzativo del Settore Giovanile per tre anni. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, ha continuato la propria formazione ottenendo diversi titoli universitari, tra i quali alcuni specifici in ambito sportivo. Ha inoltre partecipato ai corsi organizzati dalla Figc presso il Centro Tecnico di Coverciano ottenendo sia l’abilitazione da direttore sportivo che quella da responsabile di settore giovanile. Una figura di spessore e qualità che contribuirà notevolmente alla crescita dell’Atletico Ascoli. L’altra novità riguarda infine la collaborazione che è stata stipulata con la società Piceno United per l’utilizzo delle strutture del Centro Sportivo Piceno - Quartiere Tofare. La società bianconera che gestisce già il bellissimo centro sportivo ‘Antonio Di Ridolfi’ a Venarotta e i campi ‘Agostini’ al Marino, dalla prossima stagione ha deciso di agevolare il compito dei genitori e far allenare i bambini dell’Attività di Base proprio nel Centro Sportivo di via Sassari decisamente più comodo da raggiungere.

Valerio Rosa